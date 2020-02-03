В Виннице уголовник украл из храма мощи святого и подарил их товарищу

Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей Св. Николая из Крестовоздвиженского храма в Виннице.
По данным облполиции, злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню.
Правоохранители с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.
Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.
Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.
Продолжается следствие.