В Кривом Роге погибли два блогера, сорвавшись в шахту

03 февраля 2020, 12:21

2 февраля в 23:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай.

По данным ГосЧС, группа в составе 5 человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола.

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Сотрудники горноспасательного подразделения спустились в вентиляционный ствол и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.