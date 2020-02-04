Пристайко задекларировал более 2 млн гривен дохода за год

04 февраля 2020, 16:54

Министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал более 2 млн гривен дохода за 2019 год. Об этом свидетельствует его декларация, размещенная в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Пристайко указал в е-декларации 5 квартир в Киеве, которые принадлежат ему и его жене и еще одну квартиру, строительство которой не завершено. За прошлый год Пристайко, согласно декларации, получил 690 тыс. гривен зарплаты и почти 1,4 млн гривен склады возмещения в СКВ. Его жена Инна получила 336 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.

На банковских счетах Пристайко хранит почти 205 тыс. гривен и 7 тыс. евро, а наличными около 43 тыс. евро и 170 тыс. гривен.