04 февраля 2020, 17:02

На шахте "Капитальная" в Мирнограде бастуют 33 горняка, требуя выплаты задолженности по зарплате.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец.

По данным Волынца, в ночь на 4 февраля четырнадцать горняков шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались подниматься на поверхность. На утро число бастующих под землей горняков выросло с 14 до 33 человек.

"По состоянию на 9:20 уже 33 горняка шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» находятся под землей. Ко второй и третьей смене, которые начали акцию протеста вчера вечером, присоединилась часть горняков четвертой смены", - пишет Волынец.

Он также отметил, что поставщик электроэнергии угрожает с 10:00 отключить от электроэнергии шахту "Капитальная", а шахты "5/6" и "Центральная" уже отключены от электроснабжения.

Главные требования горняков – выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия.

Зарплатная задолженность перед работниками ГП "Мирноградуголь", накопленная за 3 месяца, по состоянию на 1 февраля достигает 93,1 млн гривен.