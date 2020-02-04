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Общественное мнение
Общество / Региональные
04 февраля 2020, 12:52

Причины для беспокойства: Почему асфальтобетонный завод мешает жителям Луганщины

Асфальтобетонный завод в Воеводовке, недалеко от Северодонецка - бомба замедленного действия, говорят местные. Объект возвели без разрешений. Жители села жалуются - пробные пуски заставляют закрываться в своих домах как в бункерах.

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