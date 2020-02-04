Турция выделит ВСУ $36 миллионов

04 февраля 2020, 10:02

Турция выделит Вооруженным силам Украины $36 миллионов для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это», - сказал Глава украинского государства.

В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.