В Кабмине разобрались с платежками женщины, которой советовали продать собаку

04 февраля 2020, 10:30

Правительство разобралось с платежками жительницы Кировоградской области Евгении Кравчук, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает 112 Украина.

«Сегодня мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 тыс. 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги», - отметила Ковалив.

По ее словам, еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области, в отношении которой один из депутатов «Слуги народа» допустил опрометчивое высказывание.

Ковалив считает, что на примере этой женщины можно увидеть, как субсидия позволяет экономить средства и тратить на коммунальные услуги только 300-350 грн.

Напомним, член парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

В свою очередь 66-летняя Любовь Колючая из села Аджамка Кировоградской области посоветовала Брагарю думать, что он говорит.

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.