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Общественное мнение
Экономика / Региональные
04 февраля 2020, 11:00

Місцеві бюджети Луганщини отримали майже мільйон гривень від ліцензування алкоголю та тютюну

За січень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 888,4 тис. гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше лютого 2020 року на Луганщині працюють 1 тис. 256 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні 2020 року видано 282 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні призупинено дію 3 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 39 ліцензій, з яких 1 – за порушення законодавства в частини продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.

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