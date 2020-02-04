Місцеві бюджети Луганщини отримали майже мільйон гривень від ліцензування алкоголю та тютюну

04 февраля 2020, 11:00

За січень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 888,4 тис. гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше лютого 2020 року на Луганщині працюють 1 тис. 256 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні 2020 року видано 282 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні призупинено дію 3 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 39 ліцензій, з яких 1 – за порушення законодавства в частини продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.