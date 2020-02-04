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Общественное мнение
Общество
05 февраля 2020, 14:00

Украинцам увеличили сроки безвиза в Аргентине и Монголии

Правительство Украины подписало соглашения об увеличении сроков пребывания в Аргентине и Монголии без необходимости оформления виз, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Отныне украинцы смогут путешествовать Монголией и Аргентиной до 90 дней в течение 180 дней без виз!» - написал он в Telegram.

«Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое», - добавил Гончарук, напомним, что ранее были предусмотрены 90 дней в течение 1 года.

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