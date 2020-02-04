Посол Канады Лариса Галадза посетила КПВВ в Станице Луганской

05 февраля 2020, 14:52

Сегодня в рамках рабочего визита в Луганскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза посетила контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

В частности, Лариса Галадза ознакомилась с особенностями функционирования КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока условий пересечения линии разграничения гражданами. Больше интересовала политика безопасности, которая является одним из приоритетных направлений работы пограничников. А именно - сохранение жизни и здоровья гражданского населения в случае вооруженной агрессии российско-террористических войск.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине госпожа Лариса Галадза посетила и восстановленный мост у КПВВ «Станица Луганская», который еще до октября 2019 года был серьезной и тяжелой преградой на пути к мирной Украине.