Рада провалила в первом чтении законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО

05 февраля 2020, 15:42

Верховная Рада отправила на доработку законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» (№ 2083-д).

Соответствующее решение поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», которыми определить порядок осуществления пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц и граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях и имеют право получать пенсию.

Положения данного законопроекта предусматривают упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, которые имеют право на пенсии и вынуждены были покинуть свое место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера.

В то же время документом предлагается отмена для указанной категории лиц ограничения относительно возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками, учета возможности докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса и урегулирования особого режима и порядка получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

По мнению авторов законопроекта во главе с председателем Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой, его принятие и реализация направлены ​​на обеспечение реализации гарантированного статьей 46 Конституции Украины права на социальную защиту граждан, в частности права на пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц и лиц, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, в Верховной Раде 26 ноября 2019 года зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса.