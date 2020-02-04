Рада предварительно одобрила уменьшение количества нардепов

05 февраля 2020, 09:28

Верховная Рада приняла постановление «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект постановления №1017/ П1 проголосовали 236 народных депутатов.

Документом предлагается уменьшить конституционный состав народных депутатов Украины до 300 человек с нынешних 450, а также изъять из текста статьи 76 Конституции принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Также предполагается ввести такой избирательный ценз как владение государственным языком и изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Напомним, 3 сентября 2019 года Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

26 декабря 2019 года КС признал законопроект неконституционным.