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Общественное мнение
Власть
05 февраля 2020, 17:39

Рада повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №1149 проголосовали 322 народных депутата.

Законом усилена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Изменениями в статью 77 КоАП увеличены размеры штрафов.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на граждан налагается штраф от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

А за действия, которые привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, предусматривается наложение штрафа на граждан - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов необлагаемых минимумов, а на должностных лиц - от шестидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

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