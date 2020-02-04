Рада повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)», сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующий проект закона №1149 проголосовали 322 народных депутата.
Законом усилена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Изменениями в статью 77 КоАП увеличены размеры штрафов.
Так, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на граждан налагается штраф от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
А за действия, которые привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, предусматривается наложение штрафа на граждан - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов необлагаемых минимумов, а на должностных лиц - от шестидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.