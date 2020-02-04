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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Криминал / Региональные
05 февраля 2020, 18:48

Пьяные и без документов: Патрульные задержали очередных правонарушителей

Пьяные и без документов. Сначала они нагло унижают патрульных полицейских, а затем в Интернете появляются видео под заголовками местных активистов об «обиженных ни за что» водителях. Как это выглядит на самом деле - смотрите прямо сейчас.

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