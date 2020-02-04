05 февраля 2020, 18:48 Пьяные и без документов: Патрульные задержали очередных правонарушителей Пьяные и без документов. Сначала они нагло унижают патрульных полицейских, а затем в Интернете появляются видео под заголовками местных активистов об «обиженных ни за что» водителях. Как это выглядит на самом деле - смотрите прямо сейчас. Твитнуть Загрузка... Загрузка...