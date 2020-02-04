В «ДНР» задержали мужчину «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб»

05 февраля 2020, 12:39

В «ДНР» задержали мужчину 1989 года рождения «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр «МГБ ДНР».

Как уверяют в «ДНР», в августе 2017 года при пересечении КПВВ «Марьинка» мужчина «был завербован сотрудниками СБУ на компрометирующей основе».

«Осуществляя перевозку товаров народного потребления, запрещенных к провозу через украинские пункты пропуска, сотрудниками СБУ была выявлена коммерческая деятельность мужчины, и взамен на беспрепятственное пересечение линии разграничения предложено негласное сотрудничество», – утверждают в «республике».

«Задержанный… начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи. С указанного периода по сентябрь 2019 года он осуществлял доставку посылок с неизвестным содержимым на территорию ДНР», – сообщают в «МГБ».

Там добавляют, что также мужчина якобы передавал сотрудникам СБУ сим-карты «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс», которые «активно использовались сотрудниками СБУ для связи с агентурным аппаратом, а также в подготовке и осуществлении диверсионно-террористических актов».

«Мужчина передавал сотрудникам СБУ информацию по результатам наблюдения за указанными ему квартирами в г. Донецк, а также собирал информацию о воинских частях, а именно о личном составе, задействованном в патрулях на прилегающей к воинским частям территории, и военнослужащих, находящихся на КПП. Также, сотрудниками спецслужб Украины Дмитрию Парфенюку была поставлена задача по трудоустройству в дом правительства ДНР с целью получения информации о работе госучреждения», – сообщают в «МГБ».

Там добавляют, что в отношении местного жителя открыли «уголовное дело» за «шпионаж».