В прошлом году в Украине в ДТП погибли 3454 человека

07 февраля 2020, 09:38

В 2019 году на дорогах Украины произошло 160 тысяч 675 аварий, в результате которых погибли 3454 человека, еще 32 тыс. 736 были травмированы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП – с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы», – написал он.

По данным Билошицкого, больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года - это 10% от всех ДТП. В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим – 10% от всех погибших в 2019 году. Пик травматизма наблюдался в июле и августе – 19% от всех травмированных в 2019 году.

Он также сообщил, что пятница и суббота - дни, когда было зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами).

По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов.