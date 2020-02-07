Афиша концертов Киева TicketsBox: концерты на любой вкус

07 февраля 2020, 15:04

Для киевлян эта весна будет особенной – такой вывод нам позволила сделать афиша Киева на сайте билетного оператора TicketsBox. Столичных жителей и гостей города ожидает много ярких концертов – от выступлений классических коллективов до шоу известных звезд. Публика даже с самыми изысканными предпочтениями отыщет для себя подходящее событие.

TicketsBox знает все о культурной жизни страны

Билетный сервис рассказал нам о самых ярких событиях марта, которые обязательно нужно посетить. Подробная информация об этих и других концертах, а также билеты доступны на сайте одного из лучших билетных операторов страны TicketsBox.

Дискотека 80'. C.C.Catch, Boney M, Liz Mitchell, Afric Simone

В марте во Дворце спорта выступят короли евродиско. Концерт позволит публике окунуться в модные и сейчас ритмы 80-х годов. На столичной сцене публику зажгут творцы этого жанра, чье творчество вдохновляет слушателей многих поколений.

Концерт Garou в Киеве

Харизматичный и блестящий, один из самых узнаваемых баритонов мира, который принял участие в мюзикле Notre-Dame de Paris, подарит украинской публике во Дворце «Украина» большой праздничный концерт. Встреча с кумиром миллионов запомнится надолго. Концертная программа подготовлена специально к 20-летию творчества артиста. Garou исполнит самые яркие свои композиции.

Первый сольный концерт MISSIO в Киеве

Фирменный саунд американского дуэта уже успела оценить публика на фестивале UPark-2019. В этот раз коллектив подготовил программу намного шире и интереснее. Ребята создают музыку, которая способна развеять депрессию и одиночество.

Евгений Дога с концертом «Король вальса»

Он, чьи композиции украшают многие кинофильмы, спектакли и радиопостановки, и чьей визитной карточкой стал вальс к легендарному кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь» презентует публике свой творческий вечер. Народный артист Евгений Дога в сопровождении лучших солистов и симфонического оркестра подарит слушателям самые лучшие свои произведения и познакомит с новыми опусами.

Nothing But Thieves

Впервые в Украине коллектив выступил на фестивале UPark в 2016 году, поэтому поклонники с нетерпением ждут их концерта. И это долгожданное событие таки случиться в марте. Обладатели особенной энергетики и непохожего на других общения с публикой исполнят самые лучшие песни. Бэнд отличается своим стилем исполнения альтернативного рока – это нужно услышать вживую. Заходите уже сейчас на сайт TicketsBox и покупайте билеты для себя и своих друзей.

Фешн-арт рок от Palaye Royale

Коллектив, состоящий из трех братьев американцев, подготовил для украинской публики крутую концертную программу. На своем выступлении они исполнят новые работы и песни из двух пластинок. Вдобавок к этому публику ожидает фирменная энергетика исполнителей и неудержимая сила живого выступления.

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