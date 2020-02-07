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Общественное мнение
Происшествия
07 февраля 2020, 15:54

В Днепре мужчина скончался от вирусной пневмонии

В Днепре в больнице от вирусной пневмонии, вызванной гриппом, умер 63-летний мужчина.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, пациента доставили в больницу после 15 дней домашнего лечения.

"К сожалению, легкие пациента были в таком состоянии, что вылечить их просто было невозможно. Несмотря на то, что мужчина принимал необходимые высококлассные препараты, тенденция сохранялась одна - он потихоньку терял иммунитет, у него снижались дыхательные функции", - сообщил Рыженко.

Отмечается, что сейчас лабораторно невозможно установить, какой именно вирус вызвал осложнения. Определить его можно максимум в течение 5 суток от начала заболевания.

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