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Общественное мнение
Криминал / Региональные
10 февраля 2020, 15:37

Офис генпрокурора открыл дело из-за раздачи "паспортов" в ОРДЛО

Офис генерального прокурора открыл дело из-за принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура открыла дело по фактам раздачи представителями оккупационной администрации Российской Федерации "паспортов", данные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

По данным СБУ, администрация самопровозглашенной "Луганской народной республики" принуждает жителей оккупированных территорий получать фейковые паспорта.

"Указанные действия носят принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины", - говорится в сообщении

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