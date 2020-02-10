10 февраля 2020, 15:37 Офис генпрокурора открыл дело из-за раздачи "паспортов" в ОРДЛО Офис генерального прокурора открыл дело из-за принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора. Сообщается, что прокуратура открыла дело по фактам раздачи представителями оккупационной администрации Российской Федерации "паспортов", данные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. По данным СБУ, администрация самопровозглашенной "Луганской народной республики" принуждает жителей оккупированных территорий получать фейковые паспорта. "Указанные действия носят принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины", - говорится в сообщении Твитнуть Загрузка... Загрузка...