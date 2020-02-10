11 февраля в Северодонецке состоится торжественное открытие катка, за созданием которого - местные жители неустанно наблюдали с января. Последние приготовления видела и наша съемочная группа. О главных сюрпризах смотрите в сюжете.
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10 февраля 2020, 18:30
В Северодонецке откроют каток под открытым небом
11 февраля в Северодонецке состоится торжественное открытие катка, за созданием которого - местные жители неустанно наблюдали с января. Последние приготовления видела и наша съемочная группа. О главных сюрпризах смотрите в сюжете.
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