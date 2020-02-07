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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
10 февраля 2020, 11:54

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10 февраля, в Украине ожидается осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильный мокрый снег, метели. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В западных областях ожидается сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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