В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10 февраля, в Украине ожидается осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильный мокрый снег, метели. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
В западных областях ожидается сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
В Киеве и Киевской области - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).