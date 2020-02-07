Жителі Луганщини задекларували понад 40 млн грн доходів

10 февраля 2020, 12:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що з початку 2020 року жителі Луганщини подали 923 декларації про майновий стан і доходи. Загалом було задекларовано отримані в 2019 році доходи на загальну суму 40,2 млн грн. Це на 3,8% більше, ніж у 2019 році по доходах, отриманих за попередній рік.

Відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3 млн грн, що на 45,7% більше, ніж за попередній рік. Також на 17,6% зросла задекларована до сплати сума військового збору і склала 0,4 млн гривень.

«Зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх містах та районах області, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету, – повідомила в.о. начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина. – Це свідчить про підвищення рівня податкової культури громадян».

Сумлінні платники розуміють, що від того, як вони сплачують податки, залежить економічна стабільність та зростання нашої держави. «Сподіваймось, що українці, які працюють та заробляють, як у всьому цивілізованому світі, пишатимуться тим, що сплачують податки», – наголосила Ольга Височина.

Зі свого боку, Державна податкова служба максимально сприяє інформуванню українців та забезпечує надання якісного сервісу, щоб процедура декларування була доступною та максимально зручною для всіх громадян.