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Общественное мнение
Общество
11 февраля 2020, 14:04

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Украине заработал проект по предупреждению домашнего насилия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547», – написал он.

Линия работает сейчас в тестовом режиме.

Также Дубилет рассказал о преимуществах нового проекта: «Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра».

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