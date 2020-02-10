11 февраля 2020, 14:04 В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия Украине заработал проект по предупреждению домашнего насилия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. «Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547», – написал он. Линия работает сейчас в тестовом режиме. Также Дубилет рассказал о преимуществах нового проекта: «Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра». Твитнуть Загрузка... Загрузка...