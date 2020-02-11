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Происшествия / Региональные
11 февраля 2020, 15:30

В Лисичанске на территории предприятия произошел пожар

Сегодня, 11 февраля, в 4:58 в Службу спасения сообщили о том, что в цехе ПАО «Регенерат», в Лисичанске, горят резинотехнические изделия.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 64-й ГПСЧ подтвердили возгорание. Ликвидацию пожара осложняло наличие пропанового баллона рядом с очагом пожара. Его удалось изъять из помещения.

"Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники. Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты", - сказано в сообщении.

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