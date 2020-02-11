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Общественное мнение
Криминал / Региональные
11 февраля 2020, 16:38

На Луганщине разоблачили мужчину, который пытался незаконно вывезти в РФ составную часть военного вертолета Ми-24

Прокуратура Луганской области совместно с СБУ пресекли попытку гражданина Украины осуществить незаконный вывоз в РФ товара двойного использования - составной части военного вертолета МИ-24. Указанное лицо пыталось перевезти объект вне установленных пунктов пропуска, скрыв таким образом от государственного экспортного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Все обстоятельства совершения указанных действий будут устанавливаться в рамках уголовного производства с правовой квалификацией по ч.1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на указанный объект и транспортное средство для его перевозки. Досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что в условиях операции Объединенных сил торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и Российской Федерацией запрещена.

Составная часть военного вертолета может использоваться для ремонта боевой техники страны-агрессора и в дальнейшем применяться против Вооруженных Сил Украины.

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