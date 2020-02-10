СМИ: Глава Офиса президента Богдан собрался в отставку

11 февраля 2020, 10:37

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. Об этом пишет «УП».

Информацию об отставке Богдана подтвердили четыре, не связанные между с собой, источникиа, как из окружения президента, так и из окружения самого Богдана.

Однако, официальной информации пока нет.

По информации издания, 10 февраля 2020 года Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. Также этот вопрос он обсуждал со своими заместителями. О причинах такого шага не сообщается.

Кроме того, экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

«А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только сел», - добавил он.