Facebook обвинил разведку РФ в распространении дезинформации против Украины

12 февраля 2020, 15:29

Facebook приостановил создание сети учетных записей, используемых военной разведкой Российской Федерацией для распространения ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы.

Об этом говорится в заявлении в Facebook.

Как отметили в Facebook, те, кто стояли за созданием аккаунтов пытались скрыть свою личность.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", - сообщили в компании.

По словам главы Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэля Глайхера, во время последней российской операции было использовано более 100 учетных записей в Facebook и на других его платформах, для создания фальшивых персон, часто изображающих из себя журналистов в целевых странах. После этого они пытались распространять ложные сведения через СМИ и политиков.

"Мы давно знаем, что эти люди ищут подлинные голоса, чтобы усилить их рассказы. Это скорее классическая разведывательная операция, целью которой является манипулирование ключевыми людьми для достижения высокого эффекта", - сказал Глайхер.

Также в Facebook приостановил работу двух других групп аккаунтов, не связанных с российской операцией. Один был связан с ранее идентифицированной иранской сетью, которая нацелена на Соединенные Штаты, а другой - на пиар-компанию во Вьетнаме.