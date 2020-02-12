Зеленский поручил разработать программу по сохранению украинского гражданства для молодежи в ОРДЛО

12 февраля 2020, 16:31

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу для мотивации молодежи, проживающей в ОРДЛО, к сохранению гражданства Украины.

Об этом заявлено на совещании министерств и ведомств по обеспечению молодежи возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время совещания Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. По убеждению президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

По словам Зеленского, речь идет не только о тех, кто остался жить на временно оккупированных территориях, но и тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории, поступить в украинские вузы до введения льготных условий поступления для этой категории граждан.

Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы поступать дети указанной категории, увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании по разъяснению и информированию об указанных шагах.

Глава государства подчеркнул важность организации на КПВВ вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

Участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.