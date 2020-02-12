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Общественное мнение
Происшествия
13 февраля 2020, 17:28

В Белой Церкви нашли взрывчатку в 5-этажном доме, проводится эвакуация жильцов

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Сообщается, что взрывчатку обнаружили новые жильцы. По предварительным данным, тротил мог принадлежать покойному местному жителю.

"На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила", - сообщили в полиции.

Для обеспечения безопасности людей, было эвакуировано около 200 жителей 70 квартир многоквартирного дома.

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