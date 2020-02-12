Из-за коронавируса спрос на маски в Украине вырос в 50 раз

13 февраля 2020, 17:50

Спрос на медицинские маски в Украине вырос за последние три недели в 50 раз, а цены — вдвое, сообщает НВ.

«Такой паники, как во время свиного гриппа, нет. Но продажи противовирусных и противовоспалительных препаратов выросли за три недели примерно на 10−15%», — рассказал генеральный директор сети аптек TAS Валерий Гудзенко. Зато маски украинцы выкупают сотнями, что уже привело к росту цен на них в два раза.

Эксперты прогнозируют, что первый официально подтвержденный случай коронавируса на территории Украины может спровоцировать ажиотаж.

Повышенный спрос на медицинские маски наблюдается последние три недели, констатирует основатель сети Медтехника+ Алексей Давиденко. Обычно в Украине продается около 3−5 млн масок в год, с учетом потребностей медицинских сотрудников. Но после многочисленных роликов о растущем количестве заболевших, интерес к медицинским маскам стал резко возрастать. «Через наши интернет-магазины мы ежедневно получаем заказы на 3−5 тыс. масок», — рассказывает Давиденко.

Также издание отмечает, что еще полгода назад среднестатистический покупатель приобретал по одной-две маски, а сейчас — по 50−100 штук, т. е. спрос вырос в 50 раз, констатирует эксперт. Это спровоцировало рост цен на продукцию вдвое, и средняя маска стоит 4 грн за штуку. При этом украинскими масками интересуются и за границей.