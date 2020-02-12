В Виннице патрульные спасли беременную женщину, пытавшуюся спрыгнуть с моста

14 февраля 2020, 15:33

В Виннице патрульные полицейские не дали беременной женщине прыгнуть с моста, сообщает патрульная полиция области.

Вчера, около 17:30, патрульные получили вызов о том, что на автодороге М-21 женщина пытается прыгнуть с моста. Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо. Они и позвонили на 102.

Отмечается, что четверо патрульных роты ТОР - Александр Загоруй, Андрей Миколюк, Александр Покотило и Александр Онофрийчук - прибыли на место вызова. Сначала инспекторы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.

Оказалось, что она ждет ребенка. Причин своего поступка 33-летняя женщина объяснять не стала. Для нее вызвали скорую помощь. В карете скорой женщина пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан, которые не позволили ей покончить с собой.