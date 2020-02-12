Зеленский перед Мюнхенской конференцией созвонился с Путиным

14 февраля 2020, 16:14

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны провели телефонный разговор.

Отдельно Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сомневается, что встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле.