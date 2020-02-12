Правоохранители предотвратили убийство сотрудницы Академии СБУ

14 февраля 2020, 18:00

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативниками спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов. Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США.

Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления «киллеру» последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины. В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение и задержание организатора убийства проводилось управлением СБУ в Кировоградской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБ Украины и Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.