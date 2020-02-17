Смертность от коронавируса идет на спад

17 февраля 2020, 09:00

Число смертей от коронавируса COVID-19 снижается третий день подряд. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения КНР.

Сообщается, что на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса", - говорится в сообщении.