Милованов назвал отрасли, которые в Украине «не хуже, чем у соседей»

17 февраля 2020, 14:04

Украина не отстает от других стран только в сфере сельского хозяйства и в сфере IT, заявил во время брифинга министр экономики Тимофей Милованов.

«У нас есть несколько секторов экономики, которые являются успешными. Я хочу обратить внимание на IT и агро. Они способны встроиться в глобальные экономические цепи. Они работают с мировыми клиентами, поставщиками и заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии. Таким образом эти сферы для нас являются успешными, поскольку интегрируются в глобальные рынки и привлекают инвестиции», - приводит слова министра 112 Украина.

Милованов также отметил, что агросектор – это единственная отрасль, где «уровень инвестиций, уровень обновлений и осовременивание средств производства соответствует уровню наших соседей».

«Только сельское хозяйство Украины имеет достаточно инвестиций, но нам нужно еще больше, чтобы достичь уровня Польши, где, например, добавленная стоимость в два раза больше», - уточнил министр.

Он добавил, что экономика Украины в целом «детехнализирована» и чтобы догнать соседей, за следующие пять лет стране необходимо привлечь около 50 миллиардов долларов инвестиций.

«Это инвестиции в людей, инвестиции в рынок земли, инвестиции в рынок капитала, создание рынка капитала, инвестиции в технологии», - подчеркнул Милованов.