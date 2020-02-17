Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
17 февраля 2020, 15:03

Госагентство спорта возглавит Сергей Левчук

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавит Государственное агентство спорта.

Об этом говорится в сообщенит министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в Telegram.

По его словам, в скором времени в Украине появится Государственное агентство спорта.

"Вскоре должна появиться новоучрежденное Государственное агентство спорта и будет назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук ", - говорится в сообщении.

При этом министр культура отметил, что главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик Минкультуры: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, реформа спорта, строительство современной спортивной инфраструктуры.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: