В Харькове у входа в ТРЦ нашли взрывчатку

Полицейские обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове.
По данным пресс-службы облглавка, сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.
По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.
Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.