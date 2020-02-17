В Харькове у входа в ТРЦ нашли взрывчатку

17 февраля 2020, 16:15

Полицейские обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове.

По данным пресс-службы облглавка, сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.

По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.

Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.