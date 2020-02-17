Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
17 февраля 2020, 17:19

КПВВ "Марьинка" временно приостановит работу

Во вторник, 18 февраля, работу КПВВ "Марьинка" будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, завтра на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей.

Поэтому по решению командующего Объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.

Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: