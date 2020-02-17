17 февраля 2020, 17:19

Во вторник, 18 февраля, работу КПВВ "Марьинка" будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, завтра на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей.

Поэтому по решению командующего Объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ.

Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.