Переселенцы, пострадавшие на производстве, получают страховые выплаты по-новому

17 февраля 2020, 09:40

В Украине с января 2020 года изменились правила получения внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Так, пострадавшие на производстве и члены их семей, которые являются ВПЛ, теперь получают страховые выплаты на общих основаниях – за месяц, в котором осуществлены начисления, выплаты финансируются в начале следующего за ним месяца.

В ведомстве уточняют, что с 2014 по 2019 годы финансирование страховых выплат для ВПЛ осуществлялось Фондом авансовым платежом.

«Ежемесячная страховая выплата устанавливается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату. Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за январь 2020 года в полном объеме. Выплаты получили 205,1 тыс. человек на общую сумму 707,4 млн грн.

В ведомстве отмечают, что на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей в этом году запланировано направить 9,775 млрд грн, что составляет 34% от всех расходов Фонда. Также бюджетом Фонда предусмотрено проведение пересчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2020 года на коэффициент 1,165 (116,5%).