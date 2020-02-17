Северодонецкие подростки приняли участие во Всеукраинском проекте «школьное реалити-2». Наша команда познакомилась с актерским составом от Луганщины, узнала как проходил процесс съемок и что осталось за кадром
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17 февраля 2020, 18:02
Северодонецкие подростки приняли участие во Всеукраинском проекте «Школьное реалити-2»
Северодонецкие подростки приняли участие во Всеукраинском проекте «школьное реалити-2». Наша команда познакомилась с актерским составом от Луганщины, узнала как проходил процесс съемок и что осталось за кадром
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