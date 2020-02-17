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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
17 февраля 2020, 18:02

Северодонецкие подростки приняли участие во Всеукраинском проекте «Школьное реалити-2»

Северодонецкие подростки приняли участие во Всеукраинском проекте «школьное реалити-2». Наша команда познакомилась с актерским составом от Луганщины, узнала как проходил процесс съемок и что осталось за кадром

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