17 февраля 2020, 11:25 Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили понад 25 млн гривень У Луганській області юридичні та фізичні особи сплатили у січні 2020 року 25,1 млн грн плати за землю. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону. Фахівці Головного управління ДПС у Луганській області інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році. Твитнуть Загрузка... Загрузка...