В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса

Национальная платформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля.
Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо в своем Facebook.
По его словам, Национальная платформа поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения.
"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача - "наводить мосты. Меньше слов - больше дел", - написал Сивохо.