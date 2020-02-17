Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
17 февраля 2020, 12:12

В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса

Национальная платформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля.

Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо в своем Facebook.

По его словам, Национальная платформа поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача - "наводить мосты. Меньше слов - больше дел", - написал Сивохо.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: