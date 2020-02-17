17 февраля 2020, 12:12 В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса Национальная платформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля. Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо в своем Facebook. По его словам, Национальная платформа поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения. "Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача - "наводить мосты. Меньше слов - больше дел", - написал Сивохо. Твитнуть Загрузка... Загрузка...