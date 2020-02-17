МИД призывает мир осудить атаку оккупантов в Луганской области

18 февраля 2020, 12:45

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество осудить атаку российских оккупационных войск в Луганской области. Об этом в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Очень обеспокоены обострением на Донбассе после последней российской атаки. Применено запрещенное вооружение, что привело к новым человеческим жертвам. Это самое последнее нарушение договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой». Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию», - подчеркнула Зеленко.