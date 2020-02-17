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Общественное мнение
Общество / Региональные
18 февраля 2020, 13:14

Хомчак: СЦКК работает, чтобы забрать тело украинского военного

Эвакуацией тела погибшего украинского военного с места наступления боевиков на Донбассе занимается Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент сохраняется в районе столкновения сохраняется режим прекращения огня.

"Бойцы отошли от наблюдательного пункта "баня". Наш "200" остался там и "200-е" противника находятся там же. Сейчас режим тишины, работает СЦКК, чтобы забрать погибших", - сказал Хомчак.

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