Кабмин создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных

19 февраля 2020, 17:20

Кабинет министров создал Единую комиссию по вопросам украинских политзаключенных в России, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, раньше таких комиссий было две.

«Работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, вернувшимся из плена. А также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы», - написал Гончарук.

В январе Служба безопасности Украины сообщила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы 184 человека.

В феврале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в аннексирована Россией Крыма и на территории России незаконно удерживают в заключении 116 Украинская.