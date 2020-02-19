19 февраля 2020, 17:40

Под лозунгом "Сшить Украину" в марте 2020 года стартует ремонт дорог. В целом за пять лет в правительстве планируют отремонтировать 24 000 километров дорог государственного значения. В Кабмине считают, что этого хватит, чтобы украинцы действительно почувствовали улучшение.

Об этом сообщает "24 канал".

Обновить планируют 4000 километров автодорог государственного значения. Часть денег возьмут из компенсаций, которые Украина выиграла у России в Стокгольмском арбитраже.

На капитальный ремонт и строительство дорог выделят рекордную сумму средств. На трассы государственного значения – 85 миллиардов. Также на 2,5 тысячи местных дорог выделят 22,2 миллиарда гривен. По словам министра инфраструктуры, в частности, из Дорожного фонда будут направлены 31 миллиард 528 миллионов 105 тысяч гривен.

"Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно имение. Этот стартап называется "ямочный ремонт". Он должен уйти в прошлое",– сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

В первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги и те, ремонт которых начали в 2019 году. Правительство уже утвердило перечень таких объектов.

Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году:

- М-12 "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" (через Винницу);

- Н-31 "Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка";

- строительство южного обхода Днепра;

- Н-26 "Чугуев – Меловое" (через Старобельск);

- Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье";

- Н-14" Александровка – Кропивницкий – Николаев";

- Н-11 "Днепр – Николаев" (через Кривой Рог);

- Н-03 "Житомир – Черновцы".