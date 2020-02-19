Учителя начальных классов получат ежемесячную надбавку

19 февраля 2020, 17:31

Учителя начальных классов, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.

Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабинета министров Украины.

В данное время утвержден список в составе 705-ти успешно сертифицированных педагогов, которые будут получать доплату.

«Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность», – уточнил Гончарук.

По словам премьер-министра, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млрд грн по сравнению с 2019 годом.