Украинцев, у которых в Китае обнаружат коронавирус, поместят в местные больницы

21 февраля 2020, 13:36

Для украинцев, которые отказались от эвакуации из Китая, организуют дополнительные рейсы. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передает 112 Украина.

«Относительно тех, кто еще захочет поехать из Китая, то, я думаю, что будут организовываться другие рейсы, пути для вывоза наших украинцев», - сказал Антон Геращенко.

Он также добавил, что в случае обнаружения симптомов коронавируса у украинцев, которые находятся в Китае, их поместят в местные больницы.

«Сейчас в Китае есть больше информации о том, как лечить коронавирус, они уже изучили механизмы выздоровления, поэтому лучше всего лечиться, конечно, там. Мы вывезли тех, кто, скорее всего, не заболели и кто просто хочет спокойно поехать домой от той истерии, трэша, что есть в Китае», - сказал Антон Геращенко.

Напомним, посольство Украины запретило украинке Анастасии Зинченко забрать с собой собаку во время эвакуации их китайского города Ухань.

В посольстве отметил, что несколько раз пытались получить разрешение для эвакуации собаки, но получали отказ властей Китая.