Підпрємець-пенсіонер сплачує ЄСВ за власним бажанням

25 февраля 2020, 10:36

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У відомстві наголошують, такі підприємці не зобов’язані подавати звіт з ЄСВ та здійснювати його сплату.

При цьому, вони можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.