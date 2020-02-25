Платники податків Луганщини користуються правом на відшкодування ПДВ

25 февраля 2020, 11:17

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні 2020 року платники податків Луганщини подали 9 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 8,7 млн грн. В аналогічному періоді минулого року подано 12 заяв на загальну суму 22,5 млн грн.

За 12 місяців 2019 року платники податків Луганщини подали 129 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 162,3 млн грн. В аналогічному періоді 2018 року подано 122 заяви на загальну суму 224,5 млн грн.

За результатами перевірок поданих заяв у 2019 році встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 40,3 млн грн.

На розрахункові рахунки в банку за заявами 2019 року платникам вже повернуто 113,8 млн грн податку на додану вартість заявленого до бюджетного відшкодування.